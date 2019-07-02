Названа возможная причина отмены рейсов в Чехию

Ограничение полетов “Аэрофлота” и “Победы” может быть не связано с геополитикой.

Несколько российских авиакомпаний частично отменяют рейсы в Чехию после решения властей республики. Сейчас источник РИА Новости сообщил порталу 2 июля, что ограничения вызваны разногласиями РФ и Чехии по одному из вопросов транспортного обслуживания.

По предварительной информации, обстановка на политической арене здесь не при чем: Чехия пыталась обеспечить сообщение между Сеулом и Прагой с использование транссибирских трасс. Однако власти России пока не предоставили таких возможностей Czech Airlines, в связи с чем власти республики приняли решение сократить число полетов из России.

Сейчас известно, что “Аэрофлот” и компания “Победа” потеряли несколько рейсов. “Уральские авиалинии” сообщили, что им удалось восстановить полеты. В Минтрансе назвали происходящее нарушением соглашения о сообщении между государствами.

Пока официального подтверждения сообщению РИА Новости не поступило. Напомним, с 8 июля “Аэрофлот” прекратит полеты в Грузию из-за политической ситуации в стране.

Пока речь идет только об ограничении пассажирских перевозок. Россия экспортирует в Чехию уголь, продукты черной и цветной металлургии, а получает медицинское оборудование, химию и лекарства.

Полеты в Чехию из Москвы в среднем занимают около 3 часов. Ранее Gazeta.SPb предположила, что ограничения полетов не связаны с катастрофой SSJ-100 в Шереметьево.