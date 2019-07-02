Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов “Аэрофлота”

C 8 июля
C 8 июля "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Грузию. Фото: pixabay.com

Авиакомпания пересадит часть пассажиров на оставшиеся рейсы и чужие самолеты.

Авиакомпания “Аэрофлот” сообщила об отмене нескольких рейсов из Москвы в столицу Чехии Прагу, сообщили на сайте компании 2 июля. Власти республики аннулировали разрешения для “Аэрофлота”.

В компании подчеркнули, что у “Аэрофлота” есть все необходимое для выполнения полетов. Речь идет о рейсах Su 2011/2011 и от Su 2014 до Su 2019. Пассажиров пересадят на самолеты других компаний или на рейсы SU 2012/2013 или SU 2024/2025.

Самолет из Шереметьево долетает до Праги примерно за 3 часа. Расстояние между двумя городами составляет 1668 км. Для полетов чаще всего используют Airbus A321, так что едва ли меры Чехии связаны с катастрофой SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Напомним, с 8 июля “Аэрофлот” прекращает выполнять рейсы в Грузию после решения Владимира Путина о приостановке авиасообщения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру нового фильма.

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