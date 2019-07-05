Появилось видео швартовки корабля “Полтава” в Петербурге

Линейный корабль простоит у Английской набережной до 28 июля.

Корабль “Полтава” прибыл в Петербург и пришвартовался у Английской набережной в пятницу утром 6 июля. Корабль простоит недалеко от Эрмитажа еще две-три недели до парада кораблей в день ВМФ.

Сотрудники верфи исторического кораблестроения “Полтава” выложили в сети видео швартовки парусника. Корабли привели из Кронштадта на буксире, судно вышло из порта в 6:30 5 июля. Паруса было бесполезно поднимать: утро в Петербурге выдалось безветренным, хотя сейчас скорость ветра достигла 6 м/с.

Видео: https://vk.com/poltavaship

54-пушечный линейный корабль должен был прибыть в Петербург еще в среду, но гроза сорвала планы команды: в тот день порывы ветра достигали 15 м/с, а на Неве поднялись волны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что корабль вышел из Кронштадта.