Пожилая женщина просит милостыню в метро с помощью утки

Пользователи социальных сетей хотят привлечь женщину к ответственности.

Пассажиры метро Санкт-Петербурга заметили в подземке пожилую женщину, которая посадила на привязь утку и собирает милостыню в поездах. Очевидцы рассказывают, что подобное происходит регулярно.

Женщина привязала веревку к лапе птицы и проводит ее по вагонам состава, держа в руках кружку для мелочи. Пользователей социальных сетей возмущает “изобретательность” женщины, некоторые требуют привлечь ее к ответственности за жестокое обращение с животными. Один из пользователей рассказал, что видел эту женщину в метро 3 года назад — вероятно, утка была другой.

Теоретически, по статье 245 УК РФ о живодерстве можно получить штраф до 80 тысяч рублей или даже тюрьму на срок до 3 лет — впрочем, сложно сказать, подпадают ли действия женщины под “причинение боли и страданий”, описанных в статье.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что депутаты Петербурга считают, что живодеры появляются из-за “лайков в соцсетях”.