Россияне могут остаться без карт Visa и Mastercard

Новый законопроект может оставить россиян без возможности расплачиваться отечественными картами за рубежом.

Законопроект «О национальной платежной системе» обязывает операторов обеспечивать бесперебойность платежей в России. Фактический запрет на выполнение санкций на территории РФ является невыполнимым для международной платежной системы (МПС). В результате их ухода, россияне не смогут расплачиваться картами российских банков за рубежом, а иностранцы, в свою очередь, не смогут расплачиваться своими картами в России.

Из-за этого нововведения Россию могут покинуть такие платежные системы, как Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB и другие.

Планируется, что 23 июля Госдума рассмотрит поправки законопроекта, запрещающие МПС исполнять санкции Запада на территории РФ, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что запрет на выполнение международных санкций в России, невыполним для МПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк намерен инвестировать в рыбопромышленную отрасль России.