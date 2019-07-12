Россияне могут остаться без карт Visa и Mastercard

Россияне не смогут расплачиваться картами российских банков зарубежом. Фото: pixabay
Россияне не смогут расплачиваться картами российских банков зарубежом. Фото: pixabay

Новый законопроект может оставить россиян без возможности расплачиваться отечественными картами за рубежом.

Законопроект «О национальной платежной системе» обязывает операторов обеспечивать бесперебойность платежей в России. Фактический запрет на выполнение санкций на территории РФ является невыполнимым для международной платежной системы (МПС). В результате их ухода, россияне не смогут расплачиваться картами российских банков за рубежом, а иностранцы, в свою очередь, не смогут расплачиваться своими картами в России.

Из-за этого нововведения Россию могут покинуть такие платежные системы, как Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB и другие.

Планируется, что 23 июля Госдума рассмотрит поправки законопроекта, запрещающие МПС исполнять санкции Запада на территории РФ, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что запрет на выполнение международных санкций в России, невыполним для МПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк намерен инвестировать в рыбопромышленную отрасль России.

mastercard visa банковские карты госдума новый законопроект россияне
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рейс из Туниса в Петербург задержали на 11 часов
В Выборге пройдет ежегодный рыцарский турнир
Бармены на Рубинштейна предложили заключить мирный договор
Россияне могут остаться без карт Visa и Mastercard
Специалист прочитал по губам, что шептала Меркель во время приступа
«Ленсвет» установит на улицах 11 тысяч светодиодных светильников
Два петербургских вуза попали в десятку лучших по уровню зарплаты ...
Частные детсады в Ленобласти станут дешевле