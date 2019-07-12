На Avito продают «ту самую дверь» из ИКМО «Красненькая речка»

Бронированную дверь ИКМО «Красненькая речка» с зарешеченным окном выставили на продажу.

Объявление о продаже двери на Avito разместил пользователь по имени Георгий Речкин. Объявление он подписал так: «Та самая, легендарная дверь ИКМО «Красненькая речка»! Гарантия безопасности и спокойствия!».

Как заметил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, «Враг не пройдет, да и другу несладко придется!».

Продавец двери сообщил, что все вырученные от продажи средства пойдут на пожертвования в приют для животных. Покупателям придется самостоятельно вывозить дверь из ИКМО, добавляет автор.

За «легендарную» дверь Георгий Речкин просит 33 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЦИК поддержали идею Беглова установить контроль над ИКМО. Замглава Центризбиркома уверен, что Беглов понимает вред, который нарушения на выборах наносят Петербургу и выборам губернатора в том числе.