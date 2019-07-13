Появился календарь выходных на 2020 год

Правительство России утвердило график выходных в следующем году.

Правительство России опубликовало на своей странице «ВКонтакте» окончательный график праздничных дней в 2020 году.

В сообщении говорится, что выходные 4 и 5 января 2020 года, которые совпадают с нерабочими праздничными днями по случаю Нового года, перенесут на 4 и 5 мая соответственно. Таким образом, в начале мая россияне будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Правительство опубликовало список запрещенных к содержанию дома животных.