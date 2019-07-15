Избитую девочку из Ингушетии готовы удочерить десятки людей

Семилетнюю девочку из Ингушетии избивали и мучали в приемной семье. Сейчас ребенок находится в больнице.

Девочку привезли в клиническую больницу Ингушетии 4 июля. Врачи обнаружили у неё многочисленные переломы, гангрену верхних конечностей. Сообщается, что ей придется ампутировать часть руки. По подозрению в издевательствах над ребенком задержана её тетя по линии отца.

В руки тетки девочка попала без оформления необходимых документов об опеке. По информации СМИ, родственники отца отобрали девочку у матери после того, как они развелись.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что поступают десятки звонков от неравнодушных людей, которые желали бы удочерить ребенка. Также люди приносят для девочки угощения и игрушки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржца оштрафовали за оскорбление судебного пристава в мессенджере.