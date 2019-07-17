Клещи в Ленобласти укусили более 290 человек за неделю

Ленинградские клещи кусаются уже немного меньше.

290 человек, из которых 63 — дети, пострадали от укусов клещей за последнюю неделю. Количество укушенных человек немного поубавилось — на предыдущей недели 310 человек пострадали от присасывания клеща, в том числе и 64 ребенка.

С начала сезона, когда клещи активизировались, на территории Ленобласти не менее 6232 пострадавших было зарегистрировано. В числе этих людей 1272 детей. Данный показатель намного выше среднегодовых.

Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Самое большое количество укушенных клещами было зарегистрировано в Тихвинском районе — 1087 человек, в Киришском — 636, Всеволожском — 569, Бокситогорском — 529, Подпорожском — 480, Волховском — 461, Гатчинском — 405, Кировском — 377, Лужском — 316, Тосненском — 316 и Кингисеппском — 303.

С начала сезона было зарегистрировано 8 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что свыше тысячи петербуржцев пострадали от укусов клещей/