На улице Маршала Казакова прорвало трубу с горячей водой

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария.

В ночь на 19 июля возле дома №28, корпус 3 по улице Маршала Казакова произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Очевидцы аварии выложили видеозапись в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: vk.com/spb_today

«Silent Hill на Казакова», — пишет автор публикации.

Стало известно, что на место аварии выехали аварийные бригады для устранения последствий произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе Петербурга прорвало трубу. Возле дома 24 на улице Костюшко прорвало магистральную трубу с холодной водой. Водная струя бьет прямо в окна первого этажа. Как пишут местные жители, из «фонтана» вылетают камни. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что 17 июля компания испытывает сети на плотность и прочность в Московском районе.