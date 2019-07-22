В Германии задержан подозреваемый в причастности к пропаже двух россиянок

В деле о пропаже матери и дочери в Мюнхене 13 июля, подозревают мужа пропавшей женщины.

13 июля в Мюнхене пропали 41-летняя Мария Герцуски и ее 16-летняя дочь Татьяна после того, как ушли за покупками. Об их исчезновении сообщили бывший муж и нынешний супруг Марии. Позднее полиция предположила, что женщин убили. В полиции Мюнхена создали специальную группу для расследования дела по их пропаже, сообщает Piter.TV.

Вечером 21 июля полиция ФРГ арестовала подозреваемого по делу о пропаже матери и дочери в Мюнхене, сообщает газета Bild. Задержанным оказался муж пропавшей россиянки Роман Х. В его отношении был выдан ордер на арест. Роман Х. является выходцем Санкт-Петербурга, они зарегистрировали свой брак в российском консульстве в Мюнхене.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мюнхене пропали туристки из России. 13 июля 2019 года в Мюнхене пропали две гражданки из России, Татьяна и Мария Г., в связи с произошедшим, полицией Мюнхена было возбуждено уголовное дело.