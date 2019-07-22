При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок

По факту гибели ребенка при пожаре в палаточном детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по части 1 стати 109 УК РФ.

Данная статья предусматривает причинение смерти по неосторожности. Об этом Gazeta.SPb сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Огонь на территории палаточного городка возник в ночь на вторник, 23 июля. В тот момент в палаточном лагере находилось 189 детей. Отмечается, что в ходе распространения возгорания было уничтожено около 20 палаток, ещё 6 имеют частичные повреждения.

По информации Следственного комитета и МЧС, в результате пожара погибла девочка 2008 года рождения. ТАСС сообщает о четырех пострадавших.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 16-летнюю петербурженку обвиняют в поджоге дома в Ленинградской области.