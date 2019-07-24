В России хотят решить главную проблему скорой помощи

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил устранить основную проблему российской скорой помощи.

Морозов выступил с предложением приравнять факт вызова бригады с согласием на оказание медицинского вмешательства. Он отметил, что врачам приходится терять большое количество времени на бюрократические процедуры. Морозов даже назвал конкретное число — 12 минут.

Он задался вопросом, когда у врача на спасение пациента может быть всего минута, что такое 12 минут на заполнение документов. На сегодняшний день врачи не имеют право оказывать медицинскую помощь без согласия пациента или его законных представителей.

Морозов предложил дать право и на отказ, но именно он будет оформляться в письменном видео.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Подмосковье открылся центр спасения конечностей.