В России хотят решить главную проблему скорой помощи

В России хотят решить главную проблему скорой помощи
На оформление согласия тратится 12 минут. Фото: Pixabay

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил устранить основную проблему российской скорой помощи.

Морозов выступил с предложением приравнять факт вызова бригады с согласием на оказание медицинского вмешательства. Он отметил, что врачам приходится терять большое количество времени на бюрократические процедуры. Морозов даже назвал конкретное число — 12 минут.

Он задался вопросом, когда у врача на спасение пациента может быть всего минута, что такое 12 минут на заполнение документов. На сегодняшний день врачи не имеют право оказывать медицинскую помощь без согласия пациента или его законных представителей.

Морозов предложил дать право и на отказ, но именно он будет оформляться в письменном видео.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Подмосковье открылся центр спасения конечностей.

Дмитрий Морозов проблема скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном заявили, что продолжительность жизни петербуржцев вырастет до 80 лет
В России хотят решить главную проблему скорой помощи
Ученые доказали, что закадровый смех делает шутки смешнее
Ученые объяснили привычку баюкать детей левой рукой особенностями мозга
Какаду самостоятельно разучил танец из 16 движений
Вид из окна помогает в избавлении от вредных привычек
Президента Грузии требуют извиниться перед Россией за хамство
Опубликованы первые кадры со съемок фильма по мотивам романа Замятина «Мы»