Зеленый мост в Петербурге отремонтируют за 497 миллионов рублей

Зеленый мост через реку Мойку будет отремонтирован к 1 мая следующего года.

Петербургский Зеленый мост признан объектом культурного наследия на федеральном уровне. Он является первым чугунным мостом в Северной столице.

Ремонт моста приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. О реставрационных работах сообщил во вторник, 30 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет ТАСС.

Беглов отметил, что ремонт должен начаться уже в августе текущего года. Сроки ограничиваются празднованием Дня Победы, так как планируется пустить по мосту маршрут парада военной техники. Глава Санкт-Петербурга добавил, что в обычное время Зеленый мост служит переправой и для крупного транспорта.

На проведение ремонта будет выделено порядка 497,5 миллионов рублей. Предполагается усилить свайный фундамент моста, укрепить бутовую кладку и отреставрировать его.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге круглое и веерное депо признаны памятниками.