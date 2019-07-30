Перекресток Народной и Дальневосточного в Невском районе засыпан опилками

Пользователи в комментариях уточняют, что по проезжей части рассыпалась пивная дробина - отход, который остается от выработки ячменного сусла. Фото: vk.com/spb_today

Пользователи в комментариях уточняют, что по проезжей части рассыпалась пивная дробина - отход, который остается от выработки ячменного сусла. Фото: vk.com/spb_today

Проезжая часть на перекрестке Дальневосточного проспекта и Народной улицы плотным слоем усыпана опилками.

Очевидцы рассказали о том, что поворот с Дальневосточного на Народную усыпан слоем деревянной стружки 30 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Поворот с Дальневосточного на Народную выглядит как манеж в цирке. Откуда-то просыпалось с полкамаза опилок (комбикорма). Убирать никто не спешит», — рассказывает автор публикации.

Пользователи в комментариях уточняют, что по проезжей части рассыпалась пивная дробина — отход, который остается от выработки ячменного сусла.

«Там в одном квартале от перекрестка пивзавод Heineken, оттуда жмых этот. Не первый раз уже именно на этом перекрестке самосвал раскрывается», — отмечает комментатор.

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