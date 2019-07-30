Множество НЛО заметили в небе над штатом Вайоминг

Объекты пролетели над городом Каспер быстро, бесшумно и беспорядочно.

Множество неопознанных летающих объектов пролетело над Америкой. Жители штата Вайоминг заметили движущиеся в ночном небе огни, но так и не определили, чем они являлись на самом деле.

Видео: Hidden Underbelly 2.0

Объекты заметили над городом Каспер: автор видео, которое опубликовал канал Hidden Underbelly 2.0 на Youtube, снял неизвестные быстро движущиеся огни и предположил, что над ним пролетают дроны. При этом объекты не держат строгой формации и не производят ни звука. Охотники за пришельцами уже заявили, что произошедшее — свидетельство массового визита инопланетян на Землю. Вероятно, американские власти располагают большим количеством информации по поводу неизвестных объектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что НЛО заметили над Римом.