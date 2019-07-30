Множество НЛО заметили в небе над штатом Вайоминг

Множество НЛО заметили в небе над штатом Вайоминг
Огни двигались с одинаковой скоростью. Фото: скриншот видео

Объекты пролетели над городом Каспер быстро, бесшумно и беспорядочно.

Множество неопознанных летающих объектов пролетело над Америкой. Жители штата Вайоминг заметили движущиеся в ночном небе огни, но так и не определили, чем они являлись на самом деле.

Видео: Hidden Underbelly 2.0

Объекты заметили над городом Каспер: автор видео, которое опубликовал канал Hidden Underbelly 2.0 на Youtube, снял неизвестные быстро движущиеся огни и предположил, что над ним пролетают дроны. При этом объекты не держат строгой формации и не производят ни звука. Охотники за пришельцами уже заявили, что произошедшее — свидетельство массового визита инопланетян на Землю. Вероятно, американские власти располагают большим количеством информации по поводу неизвестных объектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что НЛО заметили над Римом.

америка вайоминг видео НЛО охотники на пришельцев пришельцы США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Множество НЛО заметили в небе над штатом Вайоминг
Останки гангстера “Джонни Д” достанут из земли
Жители Петербурга сняли на видео снег 30 июля
Водитель Rolls Royce задержан после драки в Приморском районе
Жена шейха, сбежавшая из ОАЭ с деньгами, просит защиты у британского суда
Гаражи загорелись на Учительской улице Петербурга
Ветер повалил березу на машину на Дачном проспекте
Петербуржцы поддержат москвичей на митинге у Финляндского вокзала