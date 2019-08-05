На крыше доходного дома Танского начали восстанавливать башню со шпилем

На Петроградской стороне в доходном дома Ф.И. Танского начались строительные работы по восстановлению башни и кровли, утраченных во время пожара в 2018 году.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) пояснили, что весной текущего года комитет выдал разрешение на проведение работ в доме Танского, который располагается на улице Кубышева, 21. В ноябре прошлого года был подготовлен проект сохранения выявленного объекта культурного наследия, в том числе восстановления мансарды, чердака, башни со шпилем и лестничной клетки. Об этом пишет издание «Фонтанка.ру».

Кровля здания-памятника горела в марте 2018 года, площадь пожара составила 300 м2.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лепнину с доходного дома на Бакунина “сбивали” для дела. Специалисты “обстукивали” здание и таким образом искали потенциально опасные фрагменты, которые могут обрушиться на прохожих.