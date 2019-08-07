Зырянов оценил победу “Зенита-м” над молодежкой “Барселоны”

Зырянов оценил победу “Зенита-м” над молодежкой “Барселоны”
Зырянов: "Обыгрывать "Барселону" всегда приятно". Фото: "Зенит"

Радимов станет главным тренером на следующем матче в пятницу.

Молодежка “Зенита” обыграла “Барселону” U-19 со счетом 1:0 в товарищеском матче 6 августа. Командой руководил Константин Зырянов. В пятницу 9 августа две команды встретятся снова — на этот за “Зенитом-м” проследит Владислав Радимов.

Зырянов напомнил, что год назад “Зенит-м” уступил “Барселоне” со счетом 1:3. Тренер признал, что “Барселона” лучше контролировала мяч, и это то, над чем молодым футболистам “Зенита” нужно больше работать.

Тренер отметил, что “Барселона” не выглядела намного сильнее “Зенита-м” в ходе матча — обе команды создавали опасные моменты у ворот соперника. Зырянов признал, что его подопечные больше волновались, так как знали, что играют против “Барселоны”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что стадион “Смена” открыли после ремонта.

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