Стадион «Смена» в Петербурге открыли после ремонта

Первая игра на стадионе пройдет уже 9 августа. Фото: ФК "Зенит"

Первая игра на стадионе пройдет уже 9 августа. Фото: ФК "Зенит"

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие спортивного стадиона «Смена». Ремонт был начат после проведения чемпионата мира по футболу в прошлом году.

После реконструкции вмещаемость стадиона увеличилась до 3 тысяч человек. Первая игра на новом натуральном современном газоне пройдет уже в эту пятницу, 9 августа. Команда «Зенит-2» встретится с молодежной сборной «Барселоны».

По славам главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, качество проведенного ремонта стадиона находится на высшем уровне. Он отметил, что теперь достигнуты все условия для эффективных тренировок, пишет «Комсомольская правда».

Также Семак добавил, что рад наличию у «Зенита» прекрасной Академии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новичок «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от Петербурга.