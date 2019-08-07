В Петербурге пройдет мастер-класс от финалистов шоу «Танцы»

В Петербурге пройдет мастер-класс от финалистов шоу &#171;Танцы&#187;
Принять участие может любой желающий. Фото: vk.com/tntspb

В Санкт-Петербурге пройдет бесплатный мастер-класс, который проведут финалисты танцевального шоу на телеканале ТНТ.

Творческая молодежь сможет поучиться движениям у известных танцоров 10 и 11 августа. Гостей будут ждать в выставочном комплексе «Севкабель порт».

Как сообщает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проведут мероприятие Ульяны Пылаевой и Антона Лушичева. Танцоры стали финалистами в шоу «Танцы» в 5 сезоне.

Участие абсолютно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация. Прийти могут как танцевальные коллективы, так и одиночные танцоры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финалист последнего сезона шоу «Танцы» рассказал, что ждать зрителям от нового сезона. Саша Перцев рассказал, что будет много новых лиц, каждый из участников расскажет о своей истории жизни в танце.

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