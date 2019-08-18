«Иностранки» продали петербурженке пять шуб плохого качества за 500 тыс рублей

Мошенницы пообещали, что если пенсионерка сама продаст шубы в магазин, то сможет выручить 900 тысяч рублей. Фото: pixabay

Мошенницы пообещали, что если пенсионерка сама продаст шубы в магазин, то сможет выручить 900 тысяч рублей. Фото: pixabay

В Петербурге две девушки под видом иностранок обманным путем продали пенсионерке пять некачественных шуб.

По данным регионального главка МВД России, в пятницу, 16 августа, на Сенной площади к 72-летней пенсионерке подошли две девушки и представились жительницами юго-восточной Европы. Они рассказали ей, что приехали в Петербург чтобы продать шубы в один из крупных российских сетевых магазинов, но оказалось, что магазин принимает меха только от граждан России.

Мошенницы пообещали, что если пенсионерка сама продаст шубы в магазин, то сможет выручить 900 тысяч рублей, и, так как они якобы торопились на самолет, они готовы были продать женщине шубы со скидкой — за 500 тысяч рублей.

По приходу домой, петербурженка обнаружила в пакете пять некачественных шуб. Затем женщина поехала в магазин, где у нее должны были выкупить эти изделия, но там ей объяснили, что они не покупают меха подобным образом.

Правоохранители проводят проверку по данному факту и разыскивают злоумышленниц.

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