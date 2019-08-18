Экс-депутат Рады рассказал о военных преступлениях ВСУ на Донбассе

Один из приведённых Журавко документов. Якобы указывает на повышение криминогенной обстановке в рядах ВСУ. Фото: Алексей Журавлёв / Facebook

Один из приведённых Журавко документов. Якобы указывает на повышение криминогенной обстановке в рядах ВСУ. Фото: Алексей Журавлёв / Facebook

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал сканы неких бумаг, которые, по его словам, являются отчётом о преступлениях, совершённых солдатами ВСУ на территории т.н. «АТО» за 2014-2015 года.

Из опубликованного текста следует, что напряжения между украинскими войсками и местным населением в указанный период времени, как минимум, оставались напряжёнными.

К примеру, в качестве вопиющих примеров неподконтрольности солдат нормам дисциплины приводится изнасилование солдатом ВСУ девушки и убийство вставшего на её защиту отца, насмерть сбитая бронетранспортёром 7-летняя девочка, убийство самовольно оставившими часть солдатами двух женщин, включая пенсионерку. В документах указано, что по данным фактам возбуждались уголовные дела, но результат их неизвестен.

Кроме того, приводится и общая статистика, в соответствие с которой на территорию АТО приходилось 36,3% от общего числа преступлений, совершенных солдатами в отношение гражданских лиц. На территории т.н. «зон АТО» наибольшей опасностью со стороны солдат ВСУ являлись убийства — 20 случаев (13,6%), похищение — 19 случаев (12,9%) и угон транспортных средств — 19 случаев (12,9%). Всего в отношении мирного населения подконтрольных ВСУ «зон АТО» якобы было совершено 147 преступлений.

Отчет подписан именем генерал-майора ВСУ Игоря Критуна и якобы предназначался главе Минобороны Украины Степану Полтораку.

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