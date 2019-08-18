Порошенко обнародовал главные страхи России

Порошенко обнародовал главные страхи России
Экс-глава Украины открыл общественности свои таланты психолога. Фото: Петро Порошенко / Facebook

Бывший глава Украины Петр Порошенко убеждён, что знает, чем напугать российскую сторону.

Если верить Порошенко, то основные страхи России выглядят примерно так:

  1. Единство и решительность Украины.
  2. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы.

Для большей наглядности данная сентенция, будучи изящно оформлена, заняла место на странице Порошенко в Facebook. Естественно, собрав восхищённые комментарии сограждан.

Фото: Петро Порошенко / Facebook

Комментариев российской стороны о том, действительно ли она этого боится, пока не последовало.

Тем не менее, ранее GazetaSPb передавала, что по информации американской стороны, в США против бывшего украинского лидера заведено несколько уголовных дел. Возможно, что примерно так выглядит один из страхов самого Порошенко.

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