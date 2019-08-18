Сергей Семак извинился за оскорбление в адрес судей

Сергей Семак извинился за попадание в эфир оскорбления судей, сказанных уже после окончания матча. Фото: @sergey_bogdanovich_semak/ Instagram

Сергей Семак извинился за попадание в эфир оскорбления судей, сказанных уже после окончания матча. Фото: @sergey_bogdanovich_semak/ Instagram

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак принёс свои извинения арбитрам, которых назвал «козлами» после домашнего матча шестого тура РПЛ против «Ахмата».

Сергей Семак извинился за попадание в эфир оскорбления судей, сказанных уже после окончания матча «Зенит» — «Ахмат». Тренер сине-бело-голубых опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором объяснил, что не хотел никого обидеть своим «излишне эмоциональным выражением».

«Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», — заявил наставник в соцсети.

После финального свистка матча, ассистент Семака побежал на поле к главному судье матча Алексею Матюнину и его помощнику и начал что-то им объяснять, на что Семак громко заявил: «Не надо с этими козлами разговаривать».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Туктамышева негативно высказалась о судействе матча «Зенит» — «Ахмат».