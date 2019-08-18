Мартин Фриман рассказал о новом сезоне «Шерлока»

Первый сезон сериала ВВС "Шерлок" вышел в 2010 году. Фото: кадр из сериала "Шерлок"

Первый сезон сериала ВВС "Шерлок" вышел в 2010 году. Фото: кадр из сериала "Шерлок"

По словам британского актера Мартина Фримана, продолжение культового сериала «Шерлок» не может быть «просто хорошим».

По словам Мартина Фримана, сыгравшего Джона Ватсона в сериале ВВС «Шерлок», вопрос о пятом сезоне сериала поднимается достаточно редко. Связано это с тем, что большинство актеров, играющих в сериале, на данный момент заняты другими проектами, а также с тем, что создатели просто обязаны придумать нечто особенное для нового сезона, иначе сериал не возобновят.

«Если это и правда будет содержательно и интересно, то все участники проекта будут только рады. Мне всегда этот сериал казался настоящим событием, и если мы будем продолжать, нам нужно что-то достойное. Мы не можем вернуться с чем-то просто хорошим», — пояснил Фриман в интервью Collider.

Первый сезон сериала ВВС «Шерлок» вышел в 2010 году. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в наши дни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что муж Елизаветы Боярской станет Шерлоком Холмсом в новом сериале.