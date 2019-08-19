Составлен рейтинг крупнейших должников России

График со странами-должниками в порядке убывания. Фото: РБК

График со странами-должниками в порядке убывания. Фото: РБК

В его состав вошли 5 стран постсоветского пространства и 17 стран дальнего зарубежья.

Данные о предоставлении государственных кредитов другим странам, как правило, засекречены. Это объясняется разными причинами. Во-первых, такая помощь зачастую имеет не экономический, а политический характер, во-вторых, нередко связана с военно-техническими нуждами государства-заемщика.

РБК изучила все имеющиеся официальные данные и составило рейтинг. Так, среди государств-должников постсоветского пространства на первом месте Белорусия. Ее долг на 1 июня 2019 составил $7,55 млдр.

На втором месте Украина – 3,7 миллиарда долларов. Но признают власти страны только $610 миллионов, который образовался еще в 90-х.

В числе крупнейших должников стран ближнего зарубежья Венесуэла – $3,5 млрд, Куба – $3,2 и Бангладеш — $2.

Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.

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