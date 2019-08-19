В МВД опровергли взрыв в доме на Ново-Александровской

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что обрушения здания не было и никто не пострадал. Фото: pixabay

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что обрушения здания не было и никто не пострадал. Фото: pixabay

Сегодня СМИ сообщали о том, что на улице Ново-Александровской в Невском районе Петербурга обрушился дом и пострадали дети. Однако в МВД опровергли данную информацию.

Согласно данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 19 августа, в полицию Невского района поступило сообщение о возможном обрушении здания на улице Ново-Александровской. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что обрушения здания не было и никто не пострадал.

По предварительной информации, несколько подростков подожгли банку с краской, в результате чего произошло задымление. Кроме того, дети взрывали петарды на территории здания.

Сейчас подростков доставили в полицейский отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Нагорной в жилом доме взорвался газ. Взрыв газа произошел в доме номер 18 в третьем корпусе. В результате, рассказывают люди, разбилось стекло, разрушилась стена и обрушилась межквартирная перегородка.