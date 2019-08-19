Под Кингисеппом задержан егерь-эксгибиционист

Правоохранители задержали подозреваемого в акте эксгибиционизма по отношению к несовершеннолетней.
Как стало известно GazetaSPb, в воскресенье, 18 августа, полицейские задержали 37-летнего мужчину по подозрению в действиях сексуального характера в отношении девочки 14-ти лет. Согласно версии следствия, несколькими днями ранее в лесу на окраине Кингисеппа подозреваемый снял штаны и нижнее белье перед девочкой.
Пострадавшая описала мужчину как круглолицего с черными усами и татуировкой на правой руке.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Кингисеппа, работающий егерем в Ленобласти. Ранее был судим за развратные действия.
Ранее GazetaSPb сообщала, что семь мальчиков стали жертвами педофила в Петербурге. Правоохранительные органы проверят 47-летнего петербуржца, который ранее сидел в тюрьме за педофилию. Бывшего зэка обвиняют в растлении семи мальчиков.