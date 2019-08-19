Армения возглавила список самых популярных зарубежных направлений у россиян

Армения возглавила список самых популярных зарубежных направлений у россиян
Лидером в рейтинге зарубежных направлений уже второе лето подряд стала Армения. Фото: pixabay

Эксперты составили рейтинг самых популярных стран для отдыха у россиян. В тройке лидеров оказались Армения, Турция и Италия. Грузия, несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, осталась в десятке самых популярных зарубежных направлений у россиян этим летом. Данные предоставил сервис OneTwoTrip.

Лидером в рейтинге зарубежных направлений уже второе лето подряд стала Армения: примерно 8,5% купленных авиабилетов приходится на эту страну. В тройку лидеров также вошли Италия и Турция, которые в прошлом году занимали пятое и десятое место соответственно.

Ранее в топ-3 также входила Грузия, которая, несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, осталась в десятке самых популярных зарубежных направлений у россиян этим летом и заняла пятое место. В исследовании отмечается, что это произошло благодаря крупному турпотоку в июне.

В топ-10 популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

Ранее GazetaSPb сообщала, что названы самые шумные и самые тихие города России.

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