Названы самые шумные и самые тихие города России

Эксперты составили рейтинг российских городов по уровню тишины. Петербург попал в список шумных городов.

Самым тихим и комфортным для проживания признан город Гурьевск в Калининградской области, а самым шумным — Киселевск в Кемеровской области. Рейтинг из 200 самых тихих и шумных российских городов составили аналитики портала недвижимости Domofond, его приводит издание «Российская газета». В просах приняли участие более 90 тысяч респондентов.

Так, Гурьевск в Калининградской области получил 8,4 балла. Следом идет Ейск в Краснодарском крае с 7,9 баллами. Тройку лидеров среди тихих городов замыкает Михайловск в Ставропольском крае, получивший 7,8 балла. В десятку также вошли Геленджик(7,8 балла), Туапсе (7,5 балла), Ессентуки (7,6 балла), Майкоп (7,5 балла) и Керчь (7,6 балла).

Самыми шумными признаны города в Сибири, жители которых недовольны большим количеством автомобилей, большегрузов и тем, что их дома находятся поблизости от проезжей части. Самым шумным городом признан Киселевск 4,3 баллами в рейтинге. Второе место с конца занял Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области с 5,2 баллами. Далее идет Электросталь в Подмосковье — 5,3 балла. Топ-10 замыкают Волжский в Вологодской области, Якутск, а также Лобня и Клин в Подмосковье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что театры Петербурга вошли в рейтинг самых богатых культурных учреждений России.