Кевин Смит снимет продолжение аниме «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»

"Хи-Мэн и Властелины Вселенной" является экранизацией истории серии игрушек компании Mattel. Фото: кадр из сериала

"Хи-Мэн и Властелины Вселенной" является экранизацией истории серии игрушек компании Mattel. Фото: кадр из сериала

Режиссер из США Кевин Смит начал работу над продолжением культового анимационного сериала 1980-х «Хи-Мэна и Властелинов Вселенной». Новый фильм выпустится под названием «Властелины Вселенной: Откровения».

Кевин Смит стал шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

«Хи-Мэн и Властелины Вселенной» является экранизацией истории серии игрушек компании Mattel, анимационный сериал выходил с 1983 по 1985 годы.

Главный герой франшизы — принц Адам, сражающийся за планету Этернию, на которую нападает Скелетор. У Адама есть способность с помощью магии превращаться в супергероя Хи-Мэна.

Продолжение аниме-сериала выйдет на стрим-сервисе Netflix. Дата выхода второй части франшизы пока неизвестна.

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