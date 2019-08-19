Кевин Смит снимет продолжение аниме «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»

Кевин Смит снимет продолжение аниме &#171;Хи-Мэн и Властелины Вселенной&#187;
"Хи-Мэн и Властелины Вселенной" является экранизацией истории серии игрушек компании Mattel. Фото: кадр из сериала

Режиссер из США Кевин Смит начал работу над продолжением культового анимационного сериала 1980-х «Хи-Мэна и Властелинов Вселенной». Новый фильм выпустится под названием «Властелины Вселенной: Откровения».

Кевин Смит стал шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

«Хи-Мэн и Властелины Вселенной» является экранизацией истории серии игрушек компании Mattel, анимационный сериал выходил с 1983 по 1985 годы.

Главный герой франшизы — принц Адам, сражающийся за планету Этернию, на которую нападает Скелетор. У Адама есть способность с помощью магии превращаться в супергероя Хи-Мэна.

Продолжение аниме-сериала выйдет на стрим-сервисе Netflix. Дата выхода второй части франшизы пока неизвестна.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Кот Гарфилд появится на экранах в новом мультсериале. Nickelodeon перевыпустит мультсериал о коте Гарфилде. Такая возможность появилась после того, как корпорация Viacom выкупила компанию Paws, Inc., которая владела правами на персонажа.

"Хи-Мэн" аниме кевин смит продолжение сериал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США испытали запрещённую международным договором ракету
В Курортном районе нашли снаряд времен ВОВ
За пол года рождаемость выросла лишь в двух регионах России
Милонов хочет возвращения статьи за тунеядство
Украинский каравай не удовлетворил тонкого вкуса израильской дамы
Кевин Смит снимет продолжение аниме «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»
В Сертолово «КамАЗ» въехал в автобус, из которого выходили пассажиры
В Петербурге дали название 10 новым улицам