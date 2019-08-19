Названа самая популярная у россиян видеоигра

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование популярности видеоигр среди россиян. Оказалось, что в видеоигры играют лишь 19% россиян.

Лидером по популярности среди видеоигр назван симулятор танкового боя World of Tanks, за него проголосовали 11% опрошенных. На втором месте по количеству поклонников разместился пасьянс с 7% отданных голосов.

В целом 28% играющих отдают предпочтение спортивным, военным и пилотажным симуляторам.

Среди всех играющих россиян самыми активными оказались игроки в возрасте от 18 до 24 лет (40%) и жители городов-мегаполисов. Чуть меньше четверти (23%) опрошенных ежедневно играют в видеоигры. Почти половина — несколько раз в неделю. В среднем игрок из России тратит на игры пять часов в неделю, но молодежь тратит по восемь часов.

Большинство опрошенных (79%) играют в бесплатные видеоигры. Те, кто готов потратиться на игру, отдают в среднем 959 рублей в месяц.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург назван одним из самых тусовочных городов России.