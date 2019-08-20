В Волосовском районе вечером горела квартира

В Волосовском районе Ленинградской области произошло возгорание в квартире жилого дома.

Все произошло в населённом пункте Канаршино днем ранее, 19 августа, в вечернее время. Сообщение о пожаре спасатели получили около пяти часов.

Как сообщили в главном управления МЧС России по региону, на место возгорания были направлены две дежурные смены противопожарной службы. В ликвидации огня задействовали десять сотрудников и три единицы техники.

Огонь охватил десять квадратных метров, огонь был устранен спустя час. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в подсобке ресторана. Возгорание случилось 16 августа в Санкт-Петербурге, сообщение о случившемся в часть поступило в 5:30 утра.