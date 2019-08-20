Петербуржец получил подписку за избиение мужчины до полусмерти

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция разыскала злоумышленника, избившего мужчину кулаками до полусмерти. Пострадавшего госпитализировали.

Все произошло в субботу, 17 августа, на проспекте Металлистов у дома No122. В результате ссоры, возникшей на почве личных разногласий, 38-летний гражданин избил руками 48-летнего мужчину. Сотрудник скорой помощи увезли его в тяжелом состоянии.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено головное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Злоумышленнику назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о драке мигрантов на рынке во Фрунзенском районе Северной столицы. Во время инцидента стреляли и использовали биты.