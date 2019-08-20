Психолог пошел за покупками на Апрашку и оказался без денег

На рынке в центральной части Санкт-Петербурга обокрали женщину, которая работает психологом. У нее украли личные вещи на сумму более 100 тыс. рублей.

Уроженка Вологды пошла на Апраксин двор за покупками. Чтобы предостеречь себя от кражи, женщина убрала в полиэтиленовый пакет iPhone и кошелек, к котором было 82 тыс. рублей. Обойдя небольшой участок территории, она обнаружила пропажу мешка.

Как сообщает УМВД России по центральному району Санкт-Петербурга, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками предполагаемого злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали об инциденте в Мордовии. Сильно пьяный отец пытался выбросить свою пятимесячную дочь с балкона третьего этажа.