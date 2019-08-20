Синоптики обещают дождливую погоду в Петербурге

Синоптики обещают дождливую погоду в Петербурге
В Петербурге обещают дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Последняя декада августа в Петербурге будет дождливой. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, дожди вернутся в город в среду, 21 июня, и останутся до конца недели. Температура воздуха в эти дни составит порядка 18 — 19 градусов тепла.

Помимо этого, 21 июня в Петербурге ожидается гроза. Наиболее сильный дождь синоптики обещают в субботу, 24 августа. В остальные дни он будет небольшим и кратковременным.

Осадки, по предварительным данным, покинут город 26 июня и вернутся уже в начале сентября. Дождливую погоду прогнозируют 31 августа, 1 и 3 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург 20 августа, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, оказался во власти гребня антициклона. Город ждет переменная облачность. Осадки во вторник не прогнозируются.

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