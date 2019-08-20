Петербург настиг гребень антициклона, ожидаются тепло и дожди

Петербург 20 августа оказался во власти гребня антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В городе наблюдаются переменная облачность и отсутствие осадков. На юге и востоке Ленобласти ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха, как отметил Леус, составит 22-24 градуса по Цельсию выше нуля. Ветер юго-западных направлений разгонится до 3-8 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» на своей странице в Facebook.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти ждут кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе составит 19-24 градусов тепла. Скорость порывов ветра, как сообщили в региональном ГУ МЧС России, составит до 10 м/с. Атмосферное давление поднимется незначительно.