Ленинградцев ждет теплый и дождливый вторник

Температура воздуха будет комфортной, но людям нужно прихватить с собой зонт.

Синоптики рассказали, чего ждать от второго рабочего дня текущей недели. Обо всем сообщили в региональном ГУ МЧС России. Уже завтра, 20 августа, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. В некоторых районах региона пойдут кратковременные дожди, которые не должны задержаться. В ночь с понедельника на вторник температура воздуха составится минимум плюс 9 градусов, а максимум – плюс 14. Днем будет намного теплее – от 19 до 24 градусов тепла.

По Ленинградской области прогуляется ветер со скорость до 10 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется незначительно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что погода спасла жизнь пропавшему в Омской области ребёнку. Мальчик, оставшийся один на один с тайгой, сумел продержаться до прихода помощи, благодаря высоким ночным температурам.