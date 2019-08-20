Выпивший петербуржец пытался ударить по лицу полицейского

Житель Санкт-Петербурга пытался ударить сотрудника правоохранительных органов по лицу во время задержания. Все произошло в понедельник, 19 августа, днем у дома No9 по улице Генерала Симоняка.
29-летнего гражданина задерживали за административные правонарушения, когда он, находясь в алкогольном опьянении, хотел ударить рукой сотрудника.
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по факту применения насилия и оскорбления представителя власти.
Злоумышленнику назначили подписку о невыезде. В настоящее время проводится служебная проверка.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что полицейского Северной столицы оклеветали. Сотрудника обвинили в нанесении телесных повреждений женщине.