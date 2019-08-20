Родителей накажут за шалости подростков в заброшенном здании на Ново-Александровской

Родителей накажут за шалости подростков в заброшенном здании на Ново-Александровской
Родителей накажут за проступки детей. Фото: pixabay

Им могут назначить штраф, а, может, петербуржцы отделаются предупреждением за проступок собственных детей.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Все случилось еще в понедельник – на Ново-Александровской улице прогремели взрывы в заброшенном здании. Оказалось, что подростки взрыва там петарды, а также устроили поджог банки с краской. После этого составили пять протоколов об административных правонарушениях.

В ответственности привлекли родителей хулиганов, который может грозить штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Каждый должен будет заплатить 500 рублей, но это если их не простят на первый раз. В таком случае взрослым придется выслушать ряд претензий.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подростки на проспекте Кузнецова бросают петарды под машины для развлечения.

заброшенное здание подростки
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