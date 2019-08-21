В России начальство больных сотрудников не обижает

Почти две трети работодателей разрешают сотрудникам «болеть» без оформления больничного, говорят данные исследования Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Правда, ненадолго. Опрос показал, что 31% работодателей позволяет своим сотрудникам «отлежаться» 2-4 дня, 27% разрешают пропустить работу без больничного 25% руководителей и только 6% предприятий отпускают болеть более чем на 5 дней.

Исследования, на которые ссылается SuperJob показали, что в 2018-2019 годах пропустили работу без больничного порядка 18% работников. Они в среднем «отлеживались» 3,2 рабочих дня. Интересно, что чаще всего неофициально болеют москвичи (27%), далее идут работники городов-миллионников – 20%, в городах и поселках поменьше болели без больничного за последний год всего 17% заболевших.

Согласно трудовому законодательству, когда у сотрудника мало стажа или большая зарплата, то ему невыгодно брать больничный. Для компенсации финснсовых потерь, 15% работодателей делают доплаты работникам, оформившим больничный. В Москве это обходится работодателям в 12 тыс рублей за один случай болезни, в регионах от 7600 до 5300 рублей.

Интересно, что за последний год больше половины заболевших сотрудников выходили на работу, при этом москвичи делают это чаще. Согласно данным Правительства РФ, которые озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова экономика России в 2018 году потеряла в связи с больничными около 223 млрд рублей. При подготовке этих данных SuperJob опросил 1600 сотрудников из 300 предприятий и организаций всех округов России.