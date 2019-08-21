Эвакуатор снес бампер Hyundai Solaris на Энтузиастов

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло дорожное происшествие с участием эвакуатора. Все случилось в среду утром, 21 августа.
Эвакуатор столкнулся с белым Hyundai Solaris. Иномарка выезжала на проезжую часть с дворовой зоны.
О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных в сети фотографиях видно, что автомобиль лишился бампера, его снес эвакуатор.
В результате аварии движение перед перекрестком с проспектом Наставников затруднено. Пользователи предположили, что совсем скоро там образуется крупная пробка.
Данные о пострадавших не поступали.
Ранее в GazetaSPb сообщали что на улице Кораблестроителей путешествуют скамейки. Их установили меньше недели назад, 17 августа. Недовольство граждане выразили в социальной сети.