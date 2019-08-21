Из магазина на Таллинском шоссе пропал терминал для оплаты

Из магазина на Таллинском шоссе пропал терминал для оплаты
Устанавливаются детали произошедшего. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга из магазина похитили терминал для оплаты. Его украли в период со 16 до 17 августа.

О случившемся в отдел полиции сообщили днем ранее, 20 августа. 49-летний мужчина сообщил что обнаружил пропажу терминала из сетевого магазина на Таллинском шоссе 159.

Стоимость ущерба составила 56 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, сотрудники полиции проводят проверку по факту пропажи. Устанавливаются детали произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ночном нападении в Отрадном. Злоумышленник напал на прохожего, а после похитил у него мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет похитителя.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб похищение
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