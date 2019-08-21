Кольцевую автодорогу сделают полностью шестиполостной

Пропускную способность КАД на участке между станции Горская до Приозерского шоссе планируют увеличить с 79 тысяч до 124 тысяч автомобилей в сутки. Это предусмотрено проектом реконструкции северного участка кольцевой автодороги, сообщили GazetaSPb в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Общая длина трассы, где проводятся работы по расширению автомагистрали, составляет более 25 километров. Ее расширят с четырех полос до шести – по три в каждую сторону. Работы проведут в три этапа, первый из которых предусматривает ремонт на протяжении 11 километров. Кроме расширения дороги, планируют отремонтировать дренажную систему, а также часть развязок КАД в районе станции Горская и пересечения кольцевой в районе Западного скоростного диаметра, Выборгского шоссе. Проект уже одобрен госэкспертизой. Он также предусматривает строительство пункта сбора снега и другие работы по реконструкции сооружений кольцовой автодороги.

Населенные пункты, включая садоводства оградят специальными шумозащитными экранами, а на путепроводах над Приморским шоссе и железной дорогой на Белоостров смонтируют платформы для вертикального перемещения людей с ограниченными возможностями.

Северный участок КАД, куда входят все вышеперечисленные объекты, до недавнего времени оставался единственным отрезком автомагистрали вокруг Северной столицы (общая длина 142 км) где было только четырех полостное движение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербберге на ремонт дорог потратят 2,4 млрд рублей.