Неизвестный обокрал женщину во Всеволожске, а после расплатился ее картой в магазине

Неизвестный обокрал женщину во Всеволожске, а после расплатился ее картой в магазине
С карты списали 5614 рублей. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала злоумышленника, отобравшего сумку у женщины. Все произошло 15 августа у дома №42 по Ладожской улице во Всеволожске.

О случившемся в полицию сообщили днем ранее, 20 августа. Около 19:30 неизвестный начал совершать удары сзади по голове и телу гражданки, после чего выхватил сумку, где были два мобильных, зарядное устройство и две банковские карты.

Немного позже, около 22 часов, злоумышленник совершил оплату на сумму более 5 тыс. в одном из магазинов на Мурманском шоссе.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, в результате розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего гражданина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пропаже терминала из магазина на Таллинском шоссе.

Всеволожск ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ограбление
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