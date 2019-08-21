Проект депо «Красносельское» откорректирует институт «Севзапинжтехнология»

Проект депо &#171;Красносельское&#187; откорректирует институт «Севзапинжтехнология»
КРТИ выбрал двух подрядчиков. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) заключил контракт на работы по корректировке проекта депо «Красносельское». Подрядчиком был выбран научный институт «Севзапинжтехнология».

Стоимость контакта составила 60 млн 146 тыс. рублей, уточнили в комитете.

Научному институт предстоит актуализировать проектную документацию в связи с изменением нормативной базы. Отмечается, что при составлении сметной документации подрядчик обязан предусмотреть затраты на выполнение шумозащитных требований.

Завершить работы необходимо до 30 июня 2020 года.

Помимо этого, КРТИ заключил контракт стоимостью 83 млн 233 тыс. рублей с АО «Мегамейд» на выполнение инженерной подготовки территории для депо «Красносельское». Работы подрядчик должен окончить до 31 октября 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство станций Фрунзенского радиуса завершат к сентябрю.

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