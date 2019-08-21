S7, наконец, отправил своих пассажиров в Москву

После продолжительного ожидания пассажиры S7 отправлены в Москву другими рейсами. Согласно красному расписанию аэропорта Северной столицы, ожидать свои рейсы осталось не мало других пассажиров.

Авиакомпания не стала томить людей до 19:30, которые улетают рейсом №048. Как сообщает S7 Airlines, пишет «Фонтанка», их переоформили на другие рейсы этой же авиакомпании. К половине первого никого из пассажиров в аэропорту не осталось.

Из-за неисправности рейса No048, покинуть аэропорт Санкт-Петербурга вовремя не могут еще одиннадцать самолетов. Задержка в основном длится от одного до пяти часов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что проблему с птицами в аэропортах решают орнитологи. Специалисты выдвинули свои варианты решения.