Задержавшийся на 10 часов рейс из Петербурга в Москву снова перенесли

Отправление рейса авиакомпании S7 из Петербурга в Москву вновь перенесли. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

На этот раз время вылета сдвинулось на 22:00. Посадка на самолет начнется за сорок минут до взлета.

Изначально отправление рейса S7 048 было запланировано на 9:55 утра 21 августа. Однако, вылет задержали на десять часов. Долгое время сообщалось, что самолет покинет Пулково в 19:30.

Помимо этого, в аэропорту задерживаются еще шесть рейсов. С опозданием из Пулково вылетят самолеты в Москву, Нижний Новгород, Ираклион, Душанбе, Ашхабад и Воронеж.

Отметим, что задержки наблюдаются в петербургском аэропорту с раннего утра. По данным на 14:35 в Пулково был отложен вылет четырнадцати самолетов. В том числе авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн», Air France и других.