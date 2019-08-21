Проезжавшего по»зебре» велосипедиста сбили на Дунайском

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

На Дунайском проспекте около магазина «SPAR» произошло ДТП с участием велосипедиста. Инцидент случился сегодня вечером, 21 августа, около 22:30.

Водитель легкового автомобиля сбил двухколесный транспорт, когда тот проезжал пешеходный переход.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи довольно агрессивно отреагировали на аварию. Большинство обвинили в несоблюдении велосипедистом правил ПДД.

«Не надо ехать по пешеходному переходу, на то он и пешеходный», — комментирует подписчик.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщала, о 8-летнем гонщике. Мальчик разогнался до 140 км/час.