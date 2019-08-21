В Нижегородской области нашли пропавшую три дня назад в лесу 5-летнюю девочку

В Нижегородской области нашли пропавшую три дня назад в лесу 5-летнюю девочку
Девочка найдена в истощенном состоянии. Фото: sledcom.ru

В Нижегородской области нашёлся 5-летний ребенок. Девочка пропала три дня назад.

В воскресенье днем, 18 августа, девочка вышла из дома и не вернулась. Все случилось в деревне Степановка Вознесенкого района. Было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

Как сообщает СК РФ, пропавшую искали около тысячи людей, среди которых были СК, МВД, МЧС, военнослужащие и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Рысь», «Волонтер».

В поиске также помогали беспилотники, приборы ночного видения, тепловизоры и вертолеты.

Девочку нашли сегодня, 21 августа. В истощенном состоянии ее отвезли в больницу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что 5-летняя петербурженка потерялась в Адмиралтейском районе. Девочка была на самокате.

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